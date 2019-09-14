Провадження проти Кузьміна закрили через брак доказів, - ГПУ

Про це йдеться в офіційній відповіді Генеральної прокуратури на запит журналістів "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

Рішення про закриття кримінального провадження було ухвалено 22 серпня 2019 року "в зв'язку з невстановленням достатніх доказів для доведення винуватості особи в суді і тим, що можливості їх отримати вичерпані", - сказано у відповіді.

Раніше в МВС заявили, що зняли Рената Кузьміна з розшуку після того, як Генпрокуратура закрила справу проти нього.

Ренат Кузьмін був оголошений в розшук прокуратурою і поліцією в червні 2014 року. Йому інкримінували перевищення повноважень - зокрема, під час затримання в 2010-му Юрія Луценка.

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У вересні 2015 року Генеральна прокуратура порушила ще одне кримінальне провадження, в якому фігурує Кузьмін. Його підозрюють у незаконному заволодінні держмайном - будинком на 1000 квадратних метрів і гектаром землі на території комплексу відпочинку "Пуща-Водиця" Державного управління справами.

2 липня ЦВК зареєструвала Кузьміна кандидатом у народні депутати.

Тодішній голова Верховної Ради Андрій Парубій звернувся до Держприкордонслужби, ГПУ і СБУ з проханням надати дані про проживання Кузьміна на території України в останні 5 років.

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Після отримання інформації від СБУ ЦВК скасувала реєстрацію Кузьміна народним депутатом. Але Шостий апеляційний суд Києва скасував постанову ЦВК про скасування реєстрації Кузьміна. А Верховний Суд відновив його як кандидата в народні депутати