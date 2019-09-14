Погроза Росії перекрити газ значить все менше, - Волкер

Про це спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер заявив на брифінгу в кулуарах 16-ї щорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії (YES) в суботу в Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Говорячи про газовий транзит, що важливо, це те, що Україна не купує більше газ безпосередньо в Росії. Тому вона може означати більш сильну позицію. Але Росія, як мені здається, хоче використовувати свою погрозу перекрити транзит як тиск на Україну в переговорах, але я думаю, що ця погроза все менше щось означає", - сказав він на брифінгу.

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