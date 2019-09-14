Ворог обстріляв позиції ОС біля Новолуганського і Новотошківського з мінометів калібру 120 мм і 82 мм, - пресцентр

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прессцентр ОС.

Уточнюється, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник обстріляв позиції Об'єднаних сил неподалік від Новотроїцького з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Із загиблим на Донбасі морпіхом Миколою Обуховським попрощалися на Миколаївщині. ФОТОрепортаж

Водночас, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 4 обстріли позицій Об'єднаних сил:

неподалік Новолуганського з напрямку Доломітного – з міномета калібру 120 мм; поблизу Новотошківського з напрямку Донецького – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкового протитанкового гранатомета; двічі в районі Південного з напрямку "Шахта ім.Гагаріна" – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Нагадаємо, 13 вересня ворог 22 рази атакував позиції ОС, застосовуючи дрони і артилерію: 1 військовий загинув, 8 мають поранення.