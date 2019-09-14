Волкер і Сурков працюють над майбутньою зустріччю

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це Спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер заявив на брифінгу в кулуарах 16-ї щорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії (YES) в суботу в Києві.

"Ми останні пару тижнів намагаємося призначити зустріч. Сподіваюся, незабаром це вдасться", - сказав він.

Волкер уточнив, що в разі потреби США могли б також стати частиною переговорного процесу, розширивши "нормандський формат".

"Питання насправді не в форматі. Ми підтримуємо "нормандський формат". Ми напряму і часто спілкуємося з Францією, Німеччиною, Україною і у нас також є канал двостороннього зв'язку з Росією. Проблема в позиції Росії, яку вони висловлюють на таких зустрічах" , - пояснив дипломат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Погроза Росії перекрити газ значить все менше, - Волкер