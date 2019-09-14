Зеленський запросив в Україну представників світової кіногромадськості: "Давайте створювати шедеври разом!"

Як передає Цензор.НЕТ, про це Зеленський написав на своїй сторінці в соцмережі фейсбук у суботу ввечері.

"Звертаюся до представників світової кіноспільноти. Двері України відкриті для вас. Ми маємо все задля того, щоб знімати якісне кіно – і чудові локації, і "прокачаних" фахівців, і належну технічну базу. Давайте створювати шедеври разом!" - написав він.

У цьому контексті президент зазначив, що протягом двох днів, під час яких в Києві відбувалася 16-та щорічна зустріч Ялтинської Європейської Стратегії (YES), у нього було кілька цікавих і важливих зустрічей із зірками світового кіно.

"Вчора говорили зі сценаристом і продюсером уже культового серіалу "Чорнобиль" Крейгом Мезіном, ввечері, під час форуму YES мав приємність поспілкуватися з неперевершеною Робін Райт. Сьогодні зустрівся з уродженкою України Мілою Куніс та актором і продюсером Ештоном Кутчером. З усіма мали плідну бесіду про кіно, зокрема про розвиток української кіноіндустрії, а також про шляхи залучення інвестицій у неї, особливо з огляду на те, що наша країна зробила перший вагомий крок до впровадження системи rebates", - написав Зеленський.

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