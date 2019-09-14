Росія має спочатку вивести з Донбасу свої війська, щоб там можна було провести вибори, - Тейлор

Про це в коментарі РБК-Україна в кулуарах форуму "Ялтинська європейська стратегія" заявив тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор, інформує Цензор.НЕТ.

Він підкреслив, що для проведення виборів необхідна безпека.

"Для того, щоб проводити вибори, потрібна безпека. Для того, щоб провести вибори, потрібна реєстрація громадян, створення виборчих комісій, кандидати повинні мати можливість зареєструватися і вести кампанію, ЗМІ повинні мати можливість приїхати. Для цього всього потрібна безпека", - зазначив Тейлор.

Повірений у справах США зазначив, що забезпечення безпеки на виборах є пріоритетом.

"Під час так званого "референдуму" в Криму ми бачили, як виглядає "безпека" під російською окупацією. Це небезпечність. Тому, на нашу думку, має бути забезпечено безпеку, щоб проводити вибори. Це пріоритет, таким повинен бути порядок", - сказав Тейлор.

"Російських військ там (в ОРДЛО, - ред.) бути не повинно", - підкреслив американський дипломат.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що українська влада опрацьовує можливість проведення місцевих виборів у всій країні, включно з окремими районами Донецької і Луганської областей. Пристайко зазначив, що п'ять років тому Україна погодилася на Мінські угоди, які передбачають вибори на непідконтрольному Донбасі.