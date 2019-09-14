Росія має конструктивно брати участь у переговорах щодо виконання Мінських домовленостей, - представники США і Франції в ОБСЄ

Про це йдеться в спільній заяві постійного представника США при ОБСЄ Джеймса Гілморта і керівниці місії Франції при ОБСЄ Крістін Фаже, опублікованій на сайті американської місії, передає Цензор.НЕТ.
"Росія має продовжувати конструктивно брати участь в переговорах щодо виконання Мінських домовленостей заради припинення конфлікту, який вона почала і розпалювала", - йдеться в публікації.
Під час зустрічі дипломатів у Відні російська агресія в Україні, окупація частини її території і окупація Криму були названі одними з найважливіших викликів у Європі і Євразії.
Джеймс Гілморт і Крістін Фаже підкреслюють, що США і Франція "спільно виступають проти російської агресії проти України і на підтримку фундаментальних прав людини".