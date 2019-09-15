15 дітей і 5 дорослих госпіталізували з харчовим отруєнням у Вінницькій області, - поліція

Про це повідомили в управлінні поліції, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що госпіталізовані 15 дітей і п'ятеро вчителів Козятинської школи, загрози життю постраждалих немає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Отруєння дітей у мукачівській школі - троє школярів опинилися в реанімації

"Попередньо встановлено, що потерпілі отруїлися продуктами харчування в шкільній їдальні. Роботу закладу, який готував і доставляв їжу в школу, призупинили", - йдеться в повідомленні.

Поліція відкрила за фактом отруєння провадження за ч.1 ст. 325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) Кримінального кодексу.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": 20 дітей госпіталізовано після розпилення газу в школі у Черкасах. ФОТО