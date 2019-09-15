Україна погодиться на миротворців на Донбасі, якщо інші інструменти врегулювання ситуації не спрацюють, - Пристайко

Як передає УНІАН, про це Пристайко сказав під час виступу на 16-й щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES) у Києві, пише Цензор.НЕТ.

Глава МЗС сказав, що українська сторона порушує питання запровадження миротворчої місії, яка не передбачена Мінськими угодами.

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Водночас міністр заявив, що всі компоненти для врегулювання ситуації на Донбасі вже передбачено в Мінських угодах.

"Тому ми робили спроби з Мінськом, ми робили спроби з різними можливостями, ми майже зазнали невдачі і тепер ми говоримо про те, чи можемо ми додати ще один компонент, який полягає в миротворчій місії, чи можемо ми запропонувати Росії ще щось", - заявив Пристайко.

Міністр також сказав, що реакція Росії полягає в тому, що вона не погоджується на пропозиції України і заявляє, що "ми погодилися на дуже обмежену місію на кордоні". "Миротворча операція для України, для чинного уряду є тим, що ми будемо відстоювати, але наприкінці. Ми намагаємося здійснити щиру спробу виконати те, що ми пообіцяли - наші попередні українські уряди. І якщо все зазнає невдачі, тоді ми будемо змушені звернутися до міжнародної спільноти з проханням допомогти з миротворчою операцією", - заявив Пристайко.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що миротворці на Донбасі можуть бути розгорнуті лише на українсько-російському державному кордоні, водночас обережний у цьому питанні, оскільки не бажає реалізації сценарію Абхазії чи Придністров'я.

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