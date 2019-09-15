Україна погодиться на миротворців на Донбасі, якщо інші інструменти врегулювання ситуації не спрацюють, - Пристайко

Як передає УНІАН, про це Пристайко сказав під час виступу на 16-й щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES) у Києві, пише Цензор.НЕТ.
Глава МЗС сказав, що українська сторона порушує питання запровадження миротворчої місії, яка не передбачена Мінськими угодами.
Водночас міністр заявив, що всі компоненти для врегулювання ситуації на Донбасі вже передбачено в Мінських угодах.
"Тому ми робили спроби з Мінськом, ми робили спроби з різними можливостями, ми майже зазнали невдачі і тепер ми говоримо про те, чи можемо ми додати ще один компонент, який полягає в миротворчій місії, чи можемо ми запропонувати Росії ще щось", - заявив Пристайко.
Міністр також сказав, що реакція Росії полягає в тому, що вона не погоджується на пропозиції України і заявляє, що "ми погодилися на дуже обмежену місію на кордоні". "Миротворча операція для України, для чинного уряду є тим, що ми будемо відстоювати, але наприкінці. Ми намагаємося здійснити щиру спробу виконати те, що ми пообіцяли - наші попередні українські уряди. І якщо все зазнає невдачі, тоді ми будемо змушені звернутися до міжнародної спільноти з проханням допомогти з миротворчою операцією", - заявив Пристайко.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що миротворці на Донбасі можуть бути розгорнуті лише на українсько-російському державному кордоні, водночас обережний у цьому питанні, оскільки не бажає реалізації сценарію Абхазії чи Придністров'я.