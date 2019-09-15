Противник за минулу добу 14 разів порушив перемир'я, втрат немає

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил, інформує Цензор.НЕТ.

Упродовж суботи бойовики обстрілювали позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами калібрів зброї, зокрема з мінометів калібру 120 мм і 82 мм. Крім того, вогонь вівся з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Дивіться також: Бійця 101-ї бригади охорони Вадима Федорченка, який загинув під Дебальцевим у 2015 році, перепоховали на Харківщині. ФОТОрепортаж

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" у суботу бойовики здійснили дев'ять обстрілів позицій Об'єднаних сил:

- двічі неподалік від Новотроїцького - з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

- тричі поблизу Водяного - з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;

- неподалік від Кам'янки - зі станкового протитанкового гранатомета;

- поблизу Богданівки - зі станкового протитанкового гранатомета і стрілецької зброї;

- близько Лебединського та Опитного - зі стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" терористи п'ять разів атакували позиції ЗСУ:

- неподалік Новолуганського - з міномета калібру 120 мм;

- поблизу Новотошківського - з мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також зі станкового протитанкового гранатомета;

- двічі в районі Південного - з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

- неподалік Гладосового - з міномета калібру 82 мм.

"За минулу добу втрат унаслідок ворожих обстрілів із нашого боку не було", - повідомляє пресцентр ООС.

Дивіться також: 14 вересня 2014 року окупанти влаштували засідку під Первомайським: ЗСУ втратили 6 бійців і танк. ВIДЕО

"Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 4 рази порушили режим припинення вогню", - йдеться у звіті.

У районі відповідальності угруповання "Схід" бойовики здійснили 2 обстріли позицій Об'єднаних сил: поблизу Авдіївки - з гранатометів різних систем і стрілецької зброї; неподалік Новогнатівки - з автоматичного гранатомета.

Також 2 обстріли українських позицій незаконні збройні формування здійснили в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ": у районі Зайцевого і поблизу Новолуганського - з мінометів калібру 82 мм.



