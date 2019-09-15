"Я - людина бізнесу!" - "смотрящий" за Мін'юстом Довбенко заявив, що не планує йти у владу

Про це повідомляє LB.ua, передає Цензор.НЕТ.
"Абсолютно", - сказав Довбенко в кулуарах форуму Ялтинської європейської стратегії (YES), відповідаючи на запитання журналістів, чи не цікавить його робота в Міністерстві юстиції.
Він додав, що не планує йти у владу. "Це не моє. Я - людина бізнесу", - зазначив він.
Нагадаємо, керівник Офісу президента Андрій Богдан і відомий київський забудовник Андрій Вавриш три дні, зокрема День Незалежності України, провели на весіллі "смотрящего" за Мін'юстом Андрія Довбенка.
Володимир Зеленський заявив, що глава Офісу президента Андрій Богдан неправий у тому, що замість святкування Дня Незалежності вирушив на весілля до друзів у Сен-Тропе.