Київ може залишитися без посади голови КМДА, а вся Україна - без глав ОДА, - заступник голови фракції "Слуги народу" Корнієнко

Про це заступник голови фракції партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив в інтерв'ю виданню "Лівий берег", інформує Цензор.НЕТ.

"Можливо, в новій редакції закону про столицю такої позиції, як глава КМДА, взагалі не буде. Зрозуміло, що зараз вона є в Конституції, але в тих змінах, які ми плануємо загалом щодо децентралізації, не буде глав ОДА", - заявив Корнієнко, коментуючи звільнення з посади голови Київміськдержадміністрації мера Києва Віталія Кличка.

За словами Корнієнка, замість голів обласних державних адміністрацій планують ввести інститут префектів.

"Київ хоч і регулюється окремим законом "Про столицю", але він не може випадати із загальної канви. Якщо у всій країні не буде ОДА, чому вона буде в Києві? Відповідно "танці" навколо посади голови КМДА вже втрачають актуальність", - сказав заступник голови фракції партії "Слуга народу".

Читайте також: Києвом не може і не повинна керувати одна людина на Хрещатику, - нардеп від "Слуги народу" Ткаченко

На запитання щодо того, "навіщо тоді вся ця історія зі звільненням Кличка з посади КМДА загалом потрібна", він відповів: "Це право президента".

Корнієнко додав, що відповідний законопроект вже готовий, його авторами виступила група депутатів від "Слуги народу".

Нагадуємо, 4 вересня Кабмін підтримав звільнення Кличка з посади голови КМДА.

Читайте також: Я виграю дострокові вибори мера Києва, - Кличко

У відповідь мер Києва Віталій Кличко заявив, що в разі розподілу повноважень він ініціюватиме дострокові вибори київського міського голови, а також звернеться до Конституційного Суду.