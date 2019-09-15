Двох українців затримали в Польщі у справі про контрабанду бурштину, обидва назвалися співробітниками спецслужб

Про це повідомляє пресслужба Центрального антикорупційного бюро Польщі, передає Цензор.НЕТ.
"У межах спецоперації щодо боротьби з контрабандою бурштину в Польщі затримали 6 осіб, зокрема двох громадян України, які стверджують, що є співробітниками українських спецслужб.
Спецоперація, яку проводить бюро, стосується контрабанди великої кількості бурштину з України на територію Республіки Польща. Зібрані у цій справі матеріали буде направлено в Національну прокуратуру", - йдеться в повідомленні.
У бюро не уточнили, співробітниками яких спецслужб назвалися українці.
За даними Zaxid.net, підозрюваних затримали в одному з ресторанів близько 18:00. Крім українців, затримано чотирьох громадян Польщі.
Також відомо, що під час затримання нібито використовували шумові гранати.