Двох українців затримали в Польщі у справі про контрабанду бурштину, обидва назвалися співробітниками спецслужб

Про це повідомляє пресслужба Центрального антикорупційного бюро Польщі, передає Цензор.НЕТ.

"У межах спецоперації щодо боротьби з контрабандою бурштину в Польщі затримали 6 осіб, зокрема двох громадян України, які стверджують, що є співробітниками українських спецслужб.

Спецоперація, яку проводить бюро, стосується контрабанди великої кількості бурштину з України на територію Республіки Польща. Зібрані у цій справі матеріали буде направлено в Національну прокуратуру", - йдеться в повідомленні.

У бюро не уточнили, співробітниками яких спецслужб назвалися українці.

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За даними Zaxid.net, підозрюваних затримали в одному з ресторанів близько 18:00. Крім українців, затримано чотирьох громадян Польщі.

Також відомо, що під час затримання нібито використовували шумові гранати.