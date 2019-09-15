Україна видала Австрії олімпійського чемпіона Зайзенбахера, обвинуваченого в розбещенні неповнолітніх

Зайзенбахера у четвер доставили до Відня, а в суботу взяли під арешт, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Згідно з інформацією австрійських ЗМІ, екстрадиція Зайзенбахера відбулася після того, як минулої суботи він спробував за підробленим австрійським паспортом виїхати до Польщі з України. Австрійця затримали українські прикордонники, після чого його передали австрійській стороні.

Як зазначає "Австрійське агентство преси" (АРА), така видача стала можливою з початку весни 2019 року, після того, як Україна ратифікувала додатковий протокол до Європейської конвенції про видачу правопорушників.

Водночас повідомляється, що після свого затримання прикордонниками Зайзенбахер і сам висловив бажання повернутися до Австрії і звернувся за допомогою до австрійського консульства. Після цього до Львова прибули два співробітники австрійської кримінальної поліції і забрали колишнього спортсмена в Австрію.

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У суботу Кримінальний суд Відня ухвалив рішення про застосування до Зайзенбахера запобіжного заходу у вигляді арешту. Він вирішив не подавати апеляцію і відмовився спілкуватися з пресою. Рішення про дату судового процесу по суті наразі не ухвалено.

Дворазовий олімпійський чемпіон із дзюдо, громадянин Австрії Петер Зайзенбахер обвинувачується в скоєнні злочинів сексуального характеру щодо неповнолітніх і зловживанні службовим становищем.

За інформацією прокуратури Відня, в період із 1997 р. до 2004 р. він, будучи тренером із дзюдо, здійснював дії сексуального характеру стосовно трьох на той момент неповнолітніх дівчат. Згідно з австрійським законодавством, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від одного до десяти років.

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Зайзенбахер перебував у міжнародному розшуку після того, як у грудні 2016 року не з'явився за викликом до земельного суду Відня. Після цього було видано ордер на його арешт і запущено процедуру розшуку. 1 серпня 2017 року українські правоохоронці затримали австрійця в Києві, де він переховувався на одній із квартир. Але тоді видача підозрюваного затягнулася через судову та бюрократичну тяганину, а пізніше Австрії було відмовлено в екстрадиції, посилаючись на те, що термін давності за інкримінованими Зайзенбахеру злочинами минув.