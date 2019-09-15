Сноуден хоче виїхати з Росії і просить політичного притулку у Франції

Про це Сноуден розповів в інтерв'ю французькій радіостанції France Inter, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

Сноуден зазначив, що попросив притулку ще у 2013 році.

"Звичайно, я дуже хотів би, щоб пан Макрон надав мені право на притулок", - заявив Сноуден.

Раніше в інтерв'ю американській радіостанції NPR Сноуден знову наголосив, що не хотів їхати до Росії і опинився там випадково, дізнавшись на пересадці в московському аеропорту, що влада США анулювала його паспорт.

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В інтерв'ю газеті The Guardian, приуроченому до виходу у світ книги його мемуарів, Сноуден розповів подробиці свого життя в Росії. За його словами, він тепер менше боїться за свою безпеку, ніж у перші роки, не приховує обличчя і вільно подорожує Росією. Він підтвердив, що два роки тому одружився з американкою, зареєструвавши шлюб в одному з московських РАГСів.

Сноуден втік із США та з серпня 2013 року живе в Росії в добровільному вигнанні. У період роботи за контрактом в Агентстві національної безпеки США він викрав тисячі секретних документів і в червні 2013 року надав їх у розпорядження кількох засобів масової інформації. Сполучені Штати вимагають видачі Сноудена, бо звинувачують його в шпигунстві та інших злочинах. На батьківщині йому загрожує до 30 років в'язниці або навіть смертна кара.

У липні 2016 року Білий дім відхилив петицію про помилування Сноудена.

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