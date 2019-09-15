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15.09.19 13:34

США звинувачують Іран в атаці дронів на найбільший нафтовий завод Саудівської Аравії. Тегеран заперечує причетність

Держсекретар США Майк Помпео звинуватив Іран у нападах дронів на саудівський нафтопереробний завод та інші об'єкти компанії Saudi Aramco.

США звинувачують Іран в атаці дронів на найбільший нафтовий завод Саудівської Аравії. Тегеран заперечує причетність

Про це він написав у твітері, передає Цензор.НЕТ.

"Тегеран стоїть майже за 100 нападами на Саудівську Аравію, тоді як президент Рухані і глава МЗС Ірану Мохаммад Заріф вдають, що налаштовані на дипломатію", - зазначив держсекретар.

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У МЗС Ірану назвали позбавленими підстав висунуті США звинувачення в причетності до атаки на саудівські нафтові об'єкти.

"Подібні звинувачення безглузді, незрозумілі і безпідставні", - наводять західні ЗМІ в неділю слова представника іранського зовнішньополітичного відомства Аббаса Мусаві.

14 вересня стало відомо про атаку безпілотників на один із найбільших у світі нафтопереробних заводів, що розташований у Саудівській Аравії.

Після атаки безпілотників на нафтопереробний завод та інші об'єкти компанії Saudi Aramco в Саудівській Аравії видобуток нафти зменшився майже вдвічі.

Як зазначає Reuters, це найбільша атака на нафтову інфраструктуру Саудівської Аравії за останні 10 років.

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