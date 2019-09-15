Папа Римський вітає обмін між Україною та Росією

Про це він сказав, звертаючись у неділю, 15 вересня, до паломників, які зібралися на площі св. Петра у Ватикані, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Ватикану".

"Дорогі брати і сестри, минулого тижня відбувся довгоочікуваний обмін полоненими між Російською Федерацією й Україною. Радію за звільнених, які змогли обійняти своїх найдорожчих, і не перестаю молитися за якнайшвидше завершення конфлікту і за тривкий мир на сході Україні", - сказав понтифік.

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Нагадаємо, 7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем у заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України. Того ж дня звільнені українці прилетіли до Києва.

Імена всіх осіб, яких Україна передала Росії в рамках обміну, читайте тут.

Повний список українців, які повернулися на Батьківщину в рамках обміну з РФ.

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