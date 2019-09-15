Мінімальна зарплата зросте на 550 гривень із 1 січня 2020 року, - Маркарова

Про це на брифінгу заявила глава Мінфіну Оксана Маркарова, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Канал 24".

"Мінімальна заробітна плата, яка закладається в цей бюджет, збільшується на 550 гривень і становитиме станом на 1 січня 2020 року 4 723 гривні. Це відповідає показникам зростання. Ми вважаємо, що якесь значніше збільшення цієї цифри уже не відповідало б зростанню продуктивності. Однак це істотне зростання мінімальної заробітної плати", - заявила Маркарова.

Востаннє мінімальна заробітна плата підвищувалася на 450 гривень або 12,1% (до 4 173 грн) 1 січня 2019 року.

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