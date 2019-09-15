Міст у Станиці Луганській планують відкрити до 27 листопада

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сайт президента України.

Наразі здійснюється асфальтування дороги від моста в напрямку КПВВ.

Зранку у неділю, 15 вересня, до місця, де проводить роботи ТОВ "Укртрансміст", прибули два вантажних автомобілі зі щебенем. Станом на 11:00 заасфальтовано майже 300 метрів із 750-ти правого боку дороги у напрямку моста. Також зранку завершено асфальтування лівої частини дороги.

Крім того, продовжують роботу піротехніки.

Станом на 12:00 працівники Державної служби України з надзвичайних ситуацій обстежили частину території прилеглої лісопосадки у напрямку мосту. Було виявлено 32 небезпечних предмети. Наразі розміновано, зокрема, 1,25 га ґрунтової дороги до лісу, понад гектар технологічної дороги; 1,37 га з правого боку та 1,35 га з лівого боку вздовж дороги та понад 2 га ділянки місцевості біля мосту радіусом 125 метрів".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські будівельники почали ремонт зруйнованого моста в Станиці Луганській. ВIДЕО

Згідно з графіком, до 11 жовтня 2019 року планується встановити тимчасову (обхідну) переправу, а до 27 листопада – відкрити основний міст.

Нагадаємо, 2 вересня Володимир Зеленський оголосив про початок відновлення зруйнованого моста у Станиці Луганській – після того, як було розібрано блокпост на непідконтрольній українським військовим частині переправи.

Відновлення мосту через р. Сіверський Донець у районі Станиці Луганської є частиною міжнародних зобов’язань України для покращення гуманітарної ситуації на лінії розмежування. 7 липня у рамках робочої поїздки президент Володимир Зеленський відвідав Станицю Луганську й на понад півкілометра пройшов далі нульової позиції Збройних сил України вглиб зони розведення. Разом з Президентом Європейської ради Дональдом Туском.

Глава держави проминув крайній пункт наших військових і дійшов до зруйнованого мосту, через який люди перетинають лінію розмежування.