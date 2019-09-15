Санкції проти РФ через Крим залишатимуться, поки триватиме окупація півострова, - Волкер

Про це спеціальний представник Державного департаменту США у справах України Курт Волкер заявив в інтерв'ю "ТСН", передає Цензор.НЕТ.

Відповідаючи на запитання про своє ставлення до "винесення Криму за дужки" в питанні домовленостей щодо врегулювання ситуації на Донбасі, Волкер сказав, що потрібно розділяти санкції, які були введені проти Росії за Крим і за Донбас.

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"Насамперед, ми ввели санкції через російську анексію Криму, а також через те, що росіяни не виконують Мінських угод. І також через кілька інших причин, таких як атака на родину Скрипалів у Великій Британії. Якщо Росія виконуватиме Мінські угоди так, як вона зобов’язалась це робити, тоді ми будемо розглядати послаблення цих санкцій.

Але санкції щодо Криму залишатимуться настільки довго, наскільки Росія продовжуватиме окупацію Криму. Інші санкції так само. Тому я не бачу цього. Наразі РФ не виконує Мінських домовленостей, тому немає підґрунтя послаблювати будь-які із цих санкцій. Ми багато працюємо, самостійно та разом з ЄС, аби бути певними, що санкції залишатимуться доти, доки Росія не виконає своїх зобов’язань", - сказав Волкер.