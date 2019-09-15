Мінсоцполітики з 2020 року забере в управління всі допомоги, - Соколовська

Про це повідомила міністр соцполітики Юлія Соколовська, передає Цензор.НЕТ.

Із нового, що ми змогли закласти до першого читання бюджету 2020 і що не потребувало змін до законодавства:

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- До цього часу адмініструванням соціальних допомог займався Мінфін через субвенцію регіонам. З наступного року ми хочемо мати цілісну картину у Мінсоці та мати гнучкість у реагуванні на зміни - тому забираємо всі допомоги в управління через бюджетну програму;

- Програму реабілітації дітей з інвалідністю внаслідок ДЦП поширили на всіх дітей з інвалідністю – це дозволить їм проходити лікування незалежно від встановленого діагнозу;

-Збільшили обсяг коштів на компенсацію за житло для ВПО, що захищали незалежність та суверенітет України;

-Запропонували здійснювати співфінансування з місцевих бюджетів житла для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, - впевнена, спільно ми зможемо збільшити ресурси та допомогти більшій кількості дітей, - додала вона.

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Вона також зазначила, що Міністерство соціальної політики готує низку законопроєктів, які будуть винесені на розгляд парламенту разом з ухваленням держбюджету-2020 у другому читанні.