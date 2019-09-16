Робота з МВФ за новою програмою може розпочатися ще в 2019 році, - Гончарук

Про це під час брифінгу повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми очікуємо, що вона може бути розпочата наприкінці року", - сказав він.

Міністр фінансів Оксана Маркарова додала, що про параметри програми говорити передчасно.

"Ми повідомимо, щойно ця програма буде затверджена", - сказала глава Мінфіну.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна домовляється про новий кредит МВФ у $5 млрд, - Bloomberg

Нагадаємо, місія МВФ розпочала роботу в Україні 12 вересня. Вона зосередиться, зокрема, на обговоренні фінансової політики України, намірів нового уряду, а також створення ефективної антикорупційної системи.

За інформацією Bloomberg, Україна збирається домовитися з Міжнародним валютним фондом про нову програму в розмірі близько $5 млрд.