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16.09.19 08:02

Робота з МВФ за новою програмою може розпочатися ще в 2019 році, - Гончарук

Кабінет Міністрів розраховує, що робота за новою програмою з Міжнародним валютним фондом почнеться ще до кінця року.

Робота з МВФ за новою програмою може розпочатися ще в 2019 році, - Гончарук

Про це під час брифінгу повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми очікуємо, що вона може бути розпочата наприкінці року", - сказав він.

Міністр фінансів Оксана Маркарова додала, що про параметри програми говорити передчасно.

"Ми повідомимо, щойно ця програма буде затверджена", - сказала глава Мінфіну.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна домовляється про новий кредит МВФ у $5 млрд, - Bloomberg

Нагадаємо, місія МВФ розпочала роботу в Україні 12 вересня. Вона зосередиться, зокрема, на обговоренні фінансової політики України, намірів нового уряду, а також створення ефективної антикорупційної системи.

За інформацією Bloomberg, Україна збирається домовитися з Міжнародним валютним фондом про нову програму в розмірі близько $5 млрд.

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