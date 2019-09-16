Трьох чоловіків затримано за порушення громадського порядку після Маршу рівності в Харкові, - поліція

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Харківської області.

Двоє харків’ян 23 років і один 21-річний уродженець Івано-Франківської області затримані в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчим Шевченківського відділу поліції відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.

Затриманим готується повідомлення про підозру у вчиненні зазначеного злочину. Наразі вони перебувають в ізоляторі тимчасового тримання.

Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, в Харкові 15 вересня вперше відбувся Марш рівності в межах "ХарківПрайд". Паралельно відбувалася акція на підтримку традиційних цінностей. Після завершення Маршу рівності праворадикали почали ловити і бити його учасників. У результаті до Шевченківського відділу поліції доставили 17 осіб.

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