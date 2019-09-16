Одного українського воїна поранено на Донбасі від початку поточної доби, - штаб ОС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.
За даними штабу, противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами калібрів зброї, а саме - мінометів калібру 120 мм та 82 мм. Також із гранатометів різних систем і стрілецької зброї.
За даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 11 обстрілів позицій Об'єднаних сил:
- двічі неподалік Авдіївки - з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
- тричі поблизу Новогнатівки - із гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
- неподалік Миколаївки - зі стрілецької зброї;
- поблизу Водяного - з автоматичних гранатометів і стрілецької зброї;
- неподалік Красногорівки - з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї;
- поблизу Лебединського - зі станкового протитанкового гранатомета;
- неподалік Пищевика - зі стрілецької зброї;
- поблизу Мар'їнки - з підствольних гранатометів і стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 5 обстрілів позицій Об'єднаних сил:
- тричі поблизу Новолуганського - з мінометів калібру 120 мм і 82 мм, автоматичного гранатомета;
- у районі Зайцевого і поблизу Травневого - з мінометів калібру 82 мм.
"За минулу добу втрат унаслідок ворожих обстрілів з нашого боку не було", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що від початку поточної доби збройні формування РФ та її найманці двічі порушили режим припинення вогню:
- у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 1 обстріл позицій Об'єднаних сил поблизу Пищевика - із гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
- у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 1 обстріл позицій Об'єднаних сил неподалік Луганського із гранатометів різних систем і стрілецької зброї.
"Унаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил зазнав поранення", - додали в пресцентрі ОС.