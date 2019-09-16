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16.09.19 07:47

Оновлення одягу військовослужбовців планується провести в 2020, - профільне управління ЗСУ

Апгрейд мундирів військовослужбовців Збройних сил України планують провести в 2020 році.

Оновлення одягу військовослужбовців планується провести в 2020, - профільне управління ЗСУ

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомило інформагентство Міноборони України "АрміяInform".

Як повідомив начальник відділу розробки речового майна Головного управління розвитку і супроводу матеріального забезпечення Збройних сил України підполковник Василь Саковець, за останні роки було отримано низку зауважень від військовослужбовців щодо експлуатації річного польового загальновійськового комплекту. За його словами, також було оброблено і проаналізовано велику кількість запитів із Генерального штабу ЗСУ.

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Крім того офіцер повідомив, що раз на три місяці фахівці управління проводять опитування військових у районі проведення бойових дій. На основі цих опитувань насамперед буде оновлено демісезонну білизну, флісові куртки і технологію виробництва взуття. Пізніше - всі інші предмети комплекту.

"І нарешті, у 2020 році на території України планують виготовляти якісні мембранні матеріали. Зараз вони змушені закуповувати у іноземного виробника", - йдеться в повідомленні.

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