Унаслідок ДТП на Миколаївщині двоє осіб загинули, ще четверо госпіталізовані, - поліція

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Миколаївської області.

У результаті ДТП постраждали водій та п’ятеро пасажирів Chevrolet: двоє жінок 44-х та 34-х років загинули на місці події, водія, його 18-річного сина та малолітню доньку, а також 33-річного чоловіка, з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості доставлено до медичного закладу.

Водії автомобілів Toyota не постраждали.

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За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками ч. 3. ст. 286 КК України "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили загибель кількох осіб", що караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Наразі тривають слідчі дії. Поліція встановлює обставини ДТП. Призначено низку відповідних експертиз