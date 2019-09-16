"Як можна ворогувати один з одним, якщо у нас є Путін?" - Сенцов

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав звільнений в'язень Кремля, український режисер Олег Сенцов, передає Цензор.НЕТ.
"Минув тиждень з моменту мого звільнення. Мені як людині, яка прибула на машині часу із 2014-го року, було цікаво подивитися, які зміни відбулися в країні і в людях. Тиждень, звісно, короткий термін, але я встиг багато де побувати і багато з ким поспілкуватися. Попередніх висновків поки два:
- Змін за 5 років не так вже й багато, як я очікував.
- Усі воюють з усіма.
Це все дуже засмучує. Як можна ворогувати один з одним, якщо у нас є Путін? Але сподівань на краще я все одно не втрачаю. Усім гарного тижня. Слава Україні!" - заявив Сенцов.