Не думаю, що ми б дізналися від Цемаха про MH17 щось, крім того, що вже знаємо, - Волкер

Про це він сказав в інтерв'ю програмі ТСН, коментуючи обмін утримуваними особами між Україною та РФ, передає Цензор.НЕТ.

"Думаю, щоб переконатися, що є хоч якийсь діалог із Росією, важливо було повернути моряків додому, важливо було повернути політв'язнів, включно з паном Сенцовим. Не думаю, що ми б дізналися щось нове від підозрюваного в атаці на MH17, крім того, що вже знаємо. Тому не думаю, що ціна була настільки високою, як про це кажуть", - сказав він.

Волкер наголосив на важливості звільнення українських політв'язнів з РФ.

"Дві країни зробили кроки вперед, і, я сподіваюся, тепер, щоб надати подальшого імпульсу, потрібно провести інші обміни, мають бути звільнені заручники на Донбасі, має бути прогрес у припиненні вогню, має бути подальше розведення сил. Це кроки, на які Росія не хоче йти, але обмін може сприяти цьому", - додав дипломат.

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Нагадаємо, Служба безпеки затримала, а суд заарештував колишнього начальника протиповітряної оборони Слов'янської бригади терористичної організації "Донецької народної республіки" Володимира Цемаха.

Пізніше в мережі з'явилося відео, як Цемах зізнавався, що був свідком падіння малайзійського "Боїнга" MH17.

5 вересня апеляційний суд відпустив Цемаха під особисте зобов'язання.

Про те, що Росія затягує обмін полоненими і провокує інформаційну хвилю, щоб підштовхнути владу України до вигідної для себе формули обміну, писав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов. "Путін вимагає видачі на обмін Володимира Цемаха - командира роти найманців у 2014-му в Сніжному, який є одним із підозрюваних у розслідуванні загибелі "Боїнга" МН17. ...Саме бажання забрати Цемаха і зірвати розслідування змусило Путіна піти на переговори щодо звільнення полонених", - вважає він.

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За даними телеканалу NOS, нідерландські слідчі допитали Цемаха перед тим, як його обміняли на українських полонених. Щоб зробити допит можливим, Україна відтермінувала передачу Цемаха в Росію на деякий час після тиску Нідерландів.

Нідерланди офіційно вимагають від Російської Федерації видачі обвинуваченого у справі про збитий "Боїнг" Володимира Цемаха.