Упродовж минулого тижня під час пожеж в Україні загинуло 36 осіб, на водних об'єктах - 13, - ДСНС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

За даними рятувальників, протягом тижня виникли 2 надзвичайні ситуації.

Від початку тижня зареєстровано 5 тис. 694 надзвичайні події. В результаті вжитих співробітниками ДСНС заходів врятовано 44 особи.

Ліквідовано 5 тис. 337 пожеж, врятовано на пожежах 38 осіб і не допущено знищення вогнем 1 тис. 44 будівель та 49 од. техніки. На пожежах загинуло 36 осіб, орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 18 млн 217 тис. грн.

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Крім того, впродовж тижня піротехнічними підрозділами ДСНС здійснено 242 виїзди, під час яких виявлено, вилучено та знищено 1 тис. 667 вибухонебезпечних предметів.

Протягом тижня на водних об'єктах загинуло 13 осіб.

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