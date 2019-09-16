Визнання Києвом "формули Штайнмаєра" - умова проведення саміту "нормандської четвірки", - Чеснаков

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив наближений до Кремля політтехнолог, директор Центру політичної кон'юнктури Олексій Чеснаков

"Підписання найближчими днями в Мінській контактній групі документів про визнання Києвом формули Штайнмаєра - умова проведення саміту "нормандської четвірки", - сказав Чеснаков.

Водночас, за його словами, Київ наразі не демонструє готовності надати Донбасу особливий статус.

"Останні заяви Леоніда Кучми і Вадима Пристайка про відмову України від надання окремим районам Донецької та Луганської областей особливого статусу слід однозначно сприймати як докази відсутності у Києва реальних намірів виконати Мінські угоди", - сказав експерт.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми готові допомогти Росії знайти легкий шлях для відступу, - Волкер

За його словами, ті самі люди в Києві заявляють і про готовність імплементувати "формулу Штайнмаєра", і про неготовність надати Донбасу особливий статус.

"Але ж заперечення особливого статусу Донбасу заперечує і формулу Штайнмаєра. Інакше виходить абсолютна нісенітниця і обман з українського боку - не можна ж погоджувати механізм набуття чинності законом про особливий статусу без наміру надати в подальшому цей особливий статус", - сказав він.

Нагадаємо, Росія наполягає на офіційному закріпленні "формули Штайнмаєра" як однієї з умов проведення зустрічі лідерів "нормандської четвірки".