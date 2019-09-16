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16.09.19 10:58

"Це було не те, чого ми очікували", - віцепрезидент Інституту нацпам'яті Польщі Швагжик про результати візиту Зеленського

Польська сторона після нещодавньої заяви президента України Володимира Зеленського чекає від України скасування мораторію на ексгумацію поховань поляків на українській території.

"Це було не те, чого ми очікували", - віцепрезидент Інституту нацпам'яті Польщі Швагжик про результати візиту Зеленського

Про це заявив віцепрезидент Інституту національної пам'яті Кшиштоф Швагжик, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Польське радіо".

Інститут національної пам’яті Польщі готовий щохвилини шукати польських жертв Другої світової війни в Україні, - запевняє віцепрезидент Інституту національної пам’яті Кшиштоф Швагжик. Польська сторона після нещодавньої заяви президента України Володимира Зеленського чекає скасування мораторію в цьому питанні.

Польсько-український діалог, на думку віцепрезидента ІНП, матиме шанс на повний успіх лише за умови скасування мораторію на роботу польського Інституту національної пам’яті в Україні, згідно з найновішим повідомленням президента України Володимира Зеленського.

"Ми очікуємо, що ця заборона буде скасована, і ми зможемо розпочати роботу, оскільки подібні роботи зараз без перешкод може проводити у Польщі українська сторона", - наголосив Швагжик.

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Про скасування мораторію президент України Володимир Зеленський заявив під час візиту до Польщі у зв'язку з 80-річчям початку Другої світової війни, після розмови з президентом Анджеєм Дудою.

Віце-президент Інституту національної пам’яті Польщі у розмові з Польським пресовим агентством (РАР), підкреслив, що зміна на посаді президента України пов’язується з надією на зміни в українській політиці щодо пошуку в Україні. Швагжик додав однак, що візит президента України ще не приніс прориву, оскільки глава Української держави не зробив декларації про скасування мораторію, а лише оголошення про те, що це станеться в майбутньому.

"Необхідно сказати більше: не тільки не була зроблена така декларація, але й заява президента також говорила про те, що це, в основному, компетенція українського уряду, який формується, і що це повинно поєднуватися з упорядкуванням українських місць пам’яті у Польщі. Це було не те, чого ми очікували - принаймні ті, хто розраховував на розблокування можливості проводити роботу в Україні", - сказав Кшиштоф Швагжик.

Він додав, що пов'язувати заборону, яку українська сторона ввела в односторонньому та необґрунтованому вигляді, з питанням впорядкування українських місць пам’яті, ІНП Польщі вважає недоцільним.

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"Діалог можливий, коли заборону буде скасовано, і не можна цього пов'язувати з будь-якими умовами", - додав Швагжик.

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