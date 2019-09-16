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16.09.19 11:03

Держбюджет-2020: Кабмін планує передбачити на безпеку та оборону 245,8 млрд грн

Кабінет Міністрів України пропонує в проєкті Державного бюджету на 2020 рік передбачити на безпеку та оборону 245,8 млрд грн.

Держбюджет-2020: Кабмін планує передбачити на безпеку та оборону 245,8 млрд грн

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це повідомила міністерка фінансів Оксана Маркарова 15 вересня під час брифінгу після засідання уряду.

"Безпека і оборона мають один із найвищих пріоритетів. 245,8 млрд у 2020 році ми плануємо на різних розпорядників, які задіяні в безпеці і обороні", - сказала вона.

Також міністерка додала, що не вся вищезгадана цифра перерозподілена по розпорядниках коштів: у проєкті Державного бюджету на 2020 рік з'явилася нова стаття - кошти, які має перерозподілити Рада національної безпеки і оборони.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У держбюджеті на 2020 рік на субсидії передбачено майже 48 млрд гривень, - Маркарова

Як повідомлялося, у Держбюджеті на 2019 рік на безпеку і оборону передбачено 209,5 млрд грн.

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