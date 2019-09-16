Ексспівробітника "Альфи" судитимуть у справі розстрілу Майдану в Хмельницькому, - ДБР

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Слідчі центрального апарату ДБР завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом трагічних подій, що мали місце під час масових акцій протесту 19 лютого 2014 року у Хмельницькому.

"За результатами досудового розслідування до суду скеровано обвинувальний акт щодо ексспівробітника спецпідрозділу "Альфа" Управління Служби безпеки України в Хмельницькій області", - йдеться в повідомленні.

"Досудовим розслідуванням встановлено: працівник "Альфи", виконуючи незаконну вказівку свого керівника, застосував вогнепальну зброю під час акції протесту, де перебувала значна кількість людей. Правоохоронець усвідомлював можливість ураження людей. Унаслідок таких незаконних дій одну людину вбито, інші потерпілі зазнали тілесних ушкоджень різної тяжкості", - заявили в пресслужбі ДБР.

Кваліфікація справи - перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, що супроводжувалися насильством або погрозою застосування насильства, застосуванням зброї чи спеціальних засобів (ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України); убивство через необережність (ч. 1 ст. 119 Кримінального кодексу України); необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження (ст. 128 Кримінального кодексу України).

Детальніше про це читайте в статті головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова.

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