Богдан про зустріч із Коломойським в ОП: Не розумію, чому суспільство це так цікавить

Про це він розповів в інтерв'ю українській службі ВВС, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я не розумію, чому суспільство це так цікавить?" - сказав Богдан, коментуючи нещодавню зустріч на Банковій із бізнесменом, ексголовою Дніпропетровської ОДА Коломойським.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президент Зеленський провів зустрічі не тільки з Коломойським, але й з Ахметовим та Пінчуком

При цьому Богдан наголосив, що суспільству доповідали, "коли офіційно зустрічалися з Ахметовим, з Пінчуком, і фото були".

"Була спільна думка: а чому ми маємо ховатися? Чому ми маємо ввечері їхати на якісь заміські дачі, сидіти в якихось темних кімнатах темних ресторанів. Ми чесні перед суспільством, ми нічого не порушуємо", - додав Богдан.

10 вересня Володимир Зеленський провів зустріч із бізнесменом, колишнім главою Дніпропетровської облдержадміністрації Ігорем Коломойським.

Згідно з інформацією джерела Цензор.НЕТ, Зеленський останнім часом зустрічався не тільки з Коломойським, але також з Ахметовим і Пінчуком. Фото зустрічей з цими бізнесменами не публікувалися.

Публікацією фотографії зустрічі з Коломойським Зеленський вирішив показати, що Коломойський для нього - один з бізнесменів, відносини з яким він може не приховувати, оскільки не збирається створювати йому жодних преференцій, стверджує джерело Цензор.НЕТ. Утім, для більшості в суспільстві ефект від фото, очевидно, був абсолютно протилежним задуму.