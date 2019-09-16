Гончарук запропонував нардепам підготувати питання до проєкту Держбюджету-2020 року, - Верещук

Про це повідомила під час погоджувальної ради нардепка від "Слуги народу" Ірина Верещук, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

"Закликаю колег-депутатів мобілізуватися і попрацювати над держбюджетом, щоб ми могли якісно опрацювати всі питання і вчасно ухвалити головний фінансовий документ країни. Для цього вношу пропозицію від прем'єр-міністра, щоб кожна з фракцій і депутатських груп склала і передала мені перелік питань, які потребують обговорення з прем'єр-міністром, міністрами та іншими відповідальними особами з уряду. Відповідно ми організуємо зустрічі з представниками уряду для обговорення питань. Це дозволить прискорити процес і зробить його більш ефективним", - заявила Верещук.

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