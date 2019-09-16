"Там є божевільні люди, психічно хворі. Зріз суспільства", - Богдан про "Слугу народу"

Про це він розповів в інтерв'ю українській службі ВВС, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Там є божевільні люди, психічно хворі. Зріз суспільства. Наука не встановила, хто така психічно здорова людина, в кожного з нас є фобії, і у вас, і в мене. Немає еталону психічно здорової людини. Хтось себе відчуває тваринкою - що ж ми можемо зробити", - сказав Богдан коментуючи побоювання окремих нардепів зі СН.

При цьому він переконаний, що в основі лежить "питання цілей та ідеології".

"Вони сваряться, щось не розуміють, щось вимагають. Але поки вони йдуть разом до однієї цілі - ми всі одна команда. Якщо хтось там вийде з команди і перестане бути частиною нашої команди - мабуть, ми будемо розцінювати його ворогом", - зазначив глава ОП.

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