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16.09.19 13:20

З'явився текст проєкту Держбюджету на 2020 рік

На сайті Верховної ради з'явився текст проєкту Державного бюджету на 2020 рік.

З'явився текст проєкту Держбюджету на 2020 рік

Текст законопроєкту опубліковано на сайті Верховної Ради, інформує Цензор.НЕТ.

У проєкті Держбюджету на 2020 рік на національну безпеку і оборону передбачається 245 791 800 000 дол., або 5,4% ВВП.

Також для Державної кримінально-виконавчої служби передбачено видатки в сумі 7 581 300 000 грн.

Крім того, в проєкті бюджету на 2020 рік передбачається державна підтримка вугільної галузі в обсязі 2 947 500 000 гривень, енергетичної галузі в обсязі 868 600 000 гривень.

Раніше заступник голови фракції "Батьківщина" Сергій Соболєв заявив, що народні депутати досі не отримали текст проєкту бюджету-2020 року, який 15 вересня надійшов до Верховної Ради.

"Ми приємно здивовані тим, що проєкт бюджету нібито внесений, але водночас неприємно здивовані, що ми досі не маємо тексту проєкту і нам тільки обіцяють, можливо, найближчими днями його передадуть. Тому для нашої фракції буде найважливішим, яким чином відбуватиметься підготовка до розгляду бюджету, оскільки ключові параметри ми так і не побачили, коли відкрили порядок денний", - заявив він.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков запевнив, що незабаром текст проєкту бюджету з'явиться.

"Бюджет прийшов до Верховної Ради України і я сподіваюся, що незабаром він з'явиться на сайті, і буде розданий фракціям і депутатам", - заявив Разумков після погоджувальної ради.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, учора уряд передав проєкт Державного бюджету на 2020 рік до Верховної Ради.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Проєкт Держбюджету-2020 презентують у Раді 20 вересня, - Разумков

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