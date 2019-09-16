З'явився текст проєкту Держбюджету на 2020 рік

Текст законопроєкту опубліковано на сайті Верховної Ради, інформує Цензор.НЕТ.

У проєкті Держбюджету на 2020 рік на національну безпеку і оборону передбачається 245 791 800 000 дол., або 5,4% ВВП.

Також для Державної кримінально-виконавчої служби передбачено видатки в сумі 7 581 300 000 грн.

Крім того, в проєкті бюджету на 2020 рік передбачається державна підтримка вугільної галузі в обсязі 2 947 500 000 гривень, енергетичної галузі в обсязі 868 600 000 гривень.

Раніше заступник голови фракції "Батьківщина" Сергій Соболєв заявив, що народні депутати досі не отримали текст проєкту бюджету-2020 року, який 15 вересня надійшов до Верховної Ради.

"Ми приємно здивовані тим, що проєкт бюджету нібито внесений, але водночас неприємно здивовані, що ми досі не маємо тексту проєкту і нам тільки обіцяють, можливо, найближчими днями його передадуть. Тому для нашої фракції буде найважливішим, яким чином відбуватиметься підготовка до розгляду бюджету, оскільки ключові параметри ми так і не побачили, коли відкрили порядок денний", - заявив він.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков запевнив, що незабаром текст проєкту бюджету з'явиться.

"Бюджет прийшов до Верховної Ради України і я сподіваюся, що незабаром він з'явиться на сайті, і буде розданий фракціям і депутатам", - заявив Разумков після погоджувальної ради.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, учора уряд передав проєкт Державного бюджету на 2020 рік до Верховної Ради.

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