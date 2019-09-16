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16.09.19 13:50

Ми відвідуватимемо лікарні без попереджень, - Скалецька

Міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька заявила, що планує без попередження відвідувати з інспекціями українські заклади охорони здоров'я.

Ми відвідуватимемо лікарні без попереджень, - Скалецька

Про це вона сказала під час зустрічі із захисту прав пацієнтів в Україні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми плануватимемо з нашими партнерами спільну діяльність та робитимемо візити у заклади системи охорони здоров’я. Такі візити треба робити не лише у заклади психіатрії, а й в інші лікарні. Думаю, що ми це робитимемо. Так що чекайте нас по усій Україні", - зазначила Скалецька.

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На запитання, чи буде приїжджати міністр без попереджень, Скалецька відповіла:"Однозначно. Я ж можу просто прийти та поцікавитися у пацієнтів, як їхні справи. Навіть якщо після цього у мене будуть запитання до місцевої влади, як вони виконують свої функції", - сказала Скалецька.

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