Ми відвідуватимемо лікарні без попереджень, - Скалецька

Про це вона сказала під час зустрічі із захисту прав пацієнтів в Україні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми плануватимемо з нашими партнерами спільну діяльність та робитимемо візити у заклади системи охорони здоров’я. Такі візити треба робити не лише у заклади психіатрії, а й в інші лікарні. Думаю, що ми це робитимемо. Так що чекайте нас по усій Україні", - зазначила Скалецька.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Радуцький хоче контролювати всю медицину і нав'язує Скалецькій команду, - Супрун

На запитання, чи буде приїжджати міністр без попереджень, Скалецька відповіла:"Однозначно. Я ж можу просто прийти та поцікавитися у пацієнтів, як їхні справи. Навіть якщо після цього у мене будуть запитання до місцевої влади, як вони виконують свої функції", - сказала Скалецька.