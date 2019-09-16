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16.09.19 13:55

Мільйони гектарів щорічно продаються за допомогою сотні схем, - Богдан про необхідність ухвалення закону про ринок землі

Глава Офісу Президента Андрій Богдан передбачає, що розробка законопроєкту про ринок землі перебуває на останній стадії, і його ухвалення до 1 грудня є цілком реальним.

Мільйони гектарів щорічно продаються за допомогою сотні схем, - Богдан про необхідність ухвалення закону про ринок землі

Про це він розповів в інтерв'ю українській службі ВВС, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми задекларували, що земля є в приватній власності, але власник не може її продавати. Це абсолютна маячня, тому що через юридичні механізми ці землі продаються. У нас мільйони гектарів щороку продається. По всіх банківських системах оренда на 49 років - це найпростіший механізм - прирівнюється до права власності, а у нас є ще сотня інших механізмів, як переоформити власність на землі", - зазначив Богдан.

Глава ОП впевнений, що противниками продажу землі переважно є власники великих агрохолдингів, а також ті, хто землею не володіє.

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"Вони довгими роками вибудовували інформаційну політику, що це зло - приїдуть якісь американці, китайці і куплять всю цю землю. Але землю ти не вивезеш, неважливо, хто її власник. Якщо актив в Україні - завод, фабрика, земля, - то податки будуть платитися тут, і земля все одно завжди залишатиметься в Україні", - наголосив Богдан.

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