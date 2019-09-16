Убито бойовика "ДНР" Джумаєва, звільненого судом у Маріуполі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це LB.ua повідомили джерела в правоохоронних органах.

"16 вересня, об 11:50, у місті Маріуполь у під'їзді багатоповерхового житлового будинку на сходовому майданчику знайдено мертвим з вогнепальними пораненнями громадянина Джумаєва, 1991 р. н. Інші дані про загиблого та обставини події з'ясовуються", - повідомляє видання.

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Читайте на "Цензор.НЕТ": Найманця, що воював на Донбасі, судитимуть у Латвії

"Сьогодні, 16 вересня, на вул. Воїнів-визволителів у Лівобережному районі Маріуполя розстріляли Романа Джумаєва. Рівно об 11.36 у квартирі багатоповерхового будинку на вул. Воїнів-визволителів був розстріляний найманець РФ "ДНР" Джумаєв. Невідомі подзвонили в двері квартири, де жив Роман Джумаєв, і розстріляли його в упор. За даними медиків, на тілі виявлено численні вогнепальні рани. Чоловік помер до приїзду "швидкої"", - пише місцеве видання 0629.

У поліції Донеччини Цензор.НЕТ повідомили, що готують заяву щодо цього питання, яку буде оприлюдно найближчим часом.













Фото: mrpl.city

Пізніше в мережі з'явилася фотографія застреленого

Роман Джумаєв воював на боці бойовиків у бандформуванні "П'ятнашка": восени 2014 року - під Донецьким аеропортом, взимку 2015 року - у Дебальцевому.

Після цього маріуполець Джумаєв втік до Білорусі, де роздавав місцевим журналістам хвалькуваті інтерв'ю, в яких розповідав про свої "подвиги", а коли в Білорусі почали порушувати питання про депортацію бойовика, змушений був повернутися в Україну.

Джумаєва було затримано 18 вересня 2017 року у Мар'їнському районі, коли спробував перетнути лінію розмежування з боку ОРДЛО.

4 січня 2018 року кримінальне провадження за обвинуваченням Джумаева було передано в Мар'їнський районний суд Донецької області, а вже 3 травня 2018 року цей суд відпустив бойовика під домашній арешт.

Повторно бойовика затримали вже в грудні минулого року (за напад на поліцейського). Тільки після цього бойовику знову визначили запобіжний захід - утримання під вартою.

"Вчора прокуратура вкотре подала клопотання про відвід суддів, бо саме вони випустили з-під варти Джумаєва в травні 2018 року, - розповіла Галина Однорог. - Але суд навіть не став розглядати це питання. Потім вони розглянули клопотання прокуратури про продовження запобіжного заходу у вигляді утримання бойовика під вартою - і не продовжили його. 7 квітня Джумаєв знову зможе вийти на волю. Бойовика, який вбивав наших "кіборгів", випускають на волю!"

Волонтерка повідомила, що що рішення Мар'їнського суду викликають безліч запитань, адже в травні минулого року саме цей суд вже один раз випустив бойовика під домашній арешт. Джумаєва обвинувачують у скоєнні кримінального злочину, передбаченого ч.1 ст. 258-3 КК України (створення терористичної групи чи організації або участь у ній, а також сприяння створенню або діяльності терористичної групи чи організації). Йому загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі (з конфіскацією або без). Активісти зазначають, що обвинувачених за такими "важким" статтями звільняти з-під варти - незаконно.

"Громадські активісти Маріуполя і Києва ще 3 січня направили до Верховної ради правосуддя скаргу з вимогою дати оцінку діям суддів Мар'їнського районного суду, - каже Галина Однорог. - Нашу скаргу підписали 6 осіб, зокрема колишній суддя Конституційного суду. Таку ж скаргу в ще в травні минулого року до Верховної ради правосуддя направила прокуратура. Але їх досі не розглянули, бо для цього суддів необхідно спочатку усунути від розгляду справи. А всі клопотання про їхнє усунення судді відхиляють".

Також активісти підозрюють, що судді хочуть ухвалити рішення щодо Джумаєва, не привертаючи уваги громадськості, "тихцем", бо засідання суду у справі бойовика, за дивним збігом обставин, проводилися саме тоді, коли в суд не приходили активісти. Але щоразу, коли до будівлі суду з'їжджалися активісти, засідання з різних причин скасовувалися.

"Засідання переносили кілька днів поспіль, коли до суду приїжджали активісти, - розповіла Галина Однорог. - Наприклад, вчора засідання не відбулося через те, що судді перебували в нарадчій кімнаті щодо іншої справи. Через півгодини після того, як оголосили про перенесення засідання, вони з цієї кімнати вийшли. А значить, цілком могли розглянути і справу Джумаєва. Але вирішили цього не робити тому, що в суд приїхали десятки активістів з усієї області. Складається враження, що суд хоче прийняти рішення "тихцем", може, навіть виправдати бойовика і випустити".

Водночас активісти, які вимагають справедливого покарання для злочинця, почали отримувати погрози з боку родичів бойовика. Галина Однорог розповіла, що вчора ввечері, після засідання суду, який вирішив відпустити бойовика, їй зателефонувала жінка, яка назвалася матір'ю Романа Джумаєва, і почала погрожувати.

"Мені зателефонувала мати Джумаєва і заявила, що вона зібрала на мене компромат, а також почала погрожувати моїм дітям, - каже волонтерка. - Вона сказала, що я теж мати, і запитала, чи не боюся я, що з моїми дітьми щось станеться. Після цього мені повідомили, що за тією адресою, де я була раніше прописана, мене шукала якась жінка".

Галина Однорог каже, що погрози почали надходити відразу після того, як вона залишила свій телефонний номер на заяві в суді. Волонтерка звернулася з приводу погроз у поліцію.

Журналісти "Вчасно" зв'язалися з матір'ю бойовика, Людмилою Омельченко. Вона заперечує всі звинувачення. За її словами, вона справді телефонувала Галині Однорог, але лише для того, щоб попросити про зустріч і поговорити про ... діяльність активістки, не пов'язану зі справою її сина.

"Я з 2014 року не боюся таких, як Джумаєв і його родичі, - заявила Галина Однорог. - Бойовик має отримати термін відповідно до закону України. І суддів, які його захищають, теж має бути покарано. Це справа честі. І ми маємо довести її до кінця в пам'ять про тих, хто загинув від рук таких джумаєвих".