Заяви з питань зовнішньої політики є тривожними, очікуємо виступу Пристайка в межах години запитань до уряду, - Геращенко

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу партії "Європейська Солідарність", про це під час погоджувальної ради депутатських фракцій і груп заявила нардеп Ірина Геращенко.

"Ви заявили, що уряд подав бюджет вчасно. Вчасно подав, але навіть зараз на офіційному сайті Верховної Ради України відсутній його текст. Адже там була графа з граматичною помилкою. Важливо, аби такі серйозні документи подавались без помилок. Депутатські фракції очікують тексту бюджету, для того, щоб ми могли над ним попрацювати", – сказала Геращенко.

Геращенко звернулась до голови ВРУ Дмитра Разумкова із закликом запросити на п’ятничне пленарне засідання міністра фінансів Оксану Маркарову та міністра закордонних справ Вадима Пристайко

"Також я підтримую колегу з фракції "Голос", аби у п’ятницю був не тільки виступ у рамках години запитань до уряду пані Маркарової, а й пана Пристайка. Тому що ті речі, які відбуваються сьогодні в заявах щодо зовнішньої політики, вони є надзвичайно тривожними і парламент має право почути наші позиції, в контекстів мирного врегулювання і розуміти справжню ситуацію", – наголосила вона.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Олексій Гончарук запропонував нардепам Верховної Ради підготувати питання до уряду щодо проєкту Держбюджету-2020.

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