Зеленський назвав завдання України на зустрічі "нормандської четвірки": звільнення всіх утримуваних осіб та визначення термінів розведення сил на Донбасі. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив Президент України Володимир Зеленський на брифінгу за підсумками зустрічі з президентом Словаччини Зузаною Чапутовою.

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"Там (на зустрічі в "нормандському форматі". - Ред.) головні кроки - вирішення... питання остаточного обміну всіх наших полонених, усіх на всіх, ми можемо так називати. Друге питання - остаточне визначення чітких термінів розведення військ - Золоте, Петровське, потім чіткі терміни, коли ми розводимо війська вздовж усієї контактної лінії", - сказав він.

Крім того, за словами Президента України, належить вирішити питання термінів виведення російських військ до проведення місцевих виборів на тимчасово окупованій території: "Якщо ми обговорюємо місцеві вибори на тимчасово окупованій території - ми маємо розуміти, що чіткі терміни мають бути до виборів, виведення всіх військ із тимчасово окупованої території".

Нагадаємо, раніше глава МЗС Вадим Пристайко повідомив, що зустріч глав держав країн "нормандської четвірки" переноситься через позицію Росії.

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