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16.09.19 14:56

Розраховуємо, що під час головування в ОБСЄ Словаччина порушуватиме питання повернення Україні контролю над кордоном, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський сподівається, що під час головування Словаччини в ОБСЄ буде досягнуто прогресу в питанні припинення вогню на Донбасі, розведення військ у районі Станиці Луганської і виведення російських військ з окупованих територій.

Розраховуємо, що під час головування в ОБСЄ Словаччина порушуватиме питання повернення Україні контролю над кордоном, - Зеленський

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це він сказав на брифінгу в понеділок у Києві після зустрічі з президентом Словаччини Зузаною Чапутовою.

"Великі надії ми покладаємо на словацьке головування в ОБСЄ, на його подальші кроки для суттєвого прогресу в цьому важливому для нашої країни питанні: повне і постійне припинення вогню, остаточне розведення сил у районі Станиці Луганської, яке має бути належним чином верифіковане ОБСЄ. Усе це стане першими суттєвими кроками на шляху до миру", - сказав він.

Зеленський також очікує, що Словаччина і далі порушуватиме в ОБСЄ питання про "повне виведення окупаційних військ з України та повернення під наш український контроль тимчасово окупованих територій".

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