"Газову справу" екснардепа-втікача Онищенка передано до Антикорупційного суду

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на інформацію в судовому реєстрі, такі рішення 9 вересня ухвалила колегія суддів Солом'янського суду під головуванням Сергія Агафонова.

Так, суд спочатку передав до Антикорупційного суду справу за обвинуваченням Онищенка та менеджера Олени Павленко. Пізніше судді ухвалили таке ж рішення і у справі співорганізатора "газових схем" Валерія Пісного та ще шести фігурантів: Вадима Шленчака, Олени Ченцової, Олександра Сомова, Юрія Смаглюка, Олександра Сергієнка, Дмитра Кравченка та Мар'яни Гречанюк.

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Нагадаємо, 27 липня 2018 року НАБУ повідомило, що завершило розслідування щодо Онищенка, підозрюваного в організації корупційної схеми з розкрадання коштів на видобутку і продажу природного газу.

За версією слідства, в період з січня 2013-го по червень 2016- го члени злочинної організації протиправно заволоділи коштами, отриманими від реалізації газу в розмірі понад 1,6 млрд, в результаті чого "Укргазвидобування" зазнала збитків на більш ніж 740 млн грн.

Серед фігурантів справи, крім Онищенка, зазначені його мама, 75-річна Інеса Кадирова, і адвокат Валерій Пісний - у минулому бізнес-партнер Ігоря Коломойського.

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5 липня 2016 року Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання й арешт нардепа Онищенка. На момент голосування нардеп вже втік за кордон.

26 липня 2019 року матір нардепа-втікача Онищенка Інесу Кадирову затримали в аеропорту "Бориспіль". 74-річній Кадировій заборонили залишати Київ і зобов'язали співпрацювати зі слідством. Рішення ухвалив Солом'янський райсуд столиці.