Мені шкода, що у нас про Україну поширюються міфи і неправда, - президент Словаччини Чапутова

Про це вона повідомила сьогодні на спільному з президентом України Володимиром Зеленським брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
Чапутова наголосила, що Україна для Словаччини - друг і партнер, і запевнила в підтримці зі свого боку.
"Я хочу вас запевнити, що Словаччина і надалі підтримуватиме вас на шляху реформ... і захищатиме ваш суверенітет і територіальну цілісність", - зазначила вона.
При цьому Чапутова додала, що в Словаччині поширюють фейки про Україну.
"Мені дуже шкода, що і у нас про Україну поширюються різні міфи і неправда, або напівправда. Я хочу, щоб наші громадяни знали... в якій складній ситуації Україна перебуває і які важливі наслідки має порушення мирного співіснування між державами", - зазначила вона.
Чапутова повідомила, що запросила Зеленського відвідати Словаччину з офіційним візитом.