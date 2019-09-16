Мені шкода, що у нас про Україну поширюються міфи і неправда, - президент Словаччини Чапутова

Про це вона повідомила сьогодні на спільному з президентом України Володимиром Зеленським брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Чапутова наголосила, що Україна для Словаччини - друг і партнер, і запевнила в підтримці зі свого боку.

"Я хочу вас запевнити, що Словаччина і надалі підтримуватиме вас на шляху реформ... і захищатиме ваш суверенітет і територіальну цілісність", - зазначила вона.

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При цьому Чапутова додала, що в Словаччині поширюють фейки про Україну.

"Мені дуже шкода, що і у нас про Україну поширюються різні міфи і неправда, або напівправда. Я хочу, щоб наші громадяни знали... в якій складній ситуації Україна перебуває і які важливі наслідки має порушення мирного співіснування між державами", - зазначила вона.

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Чапутова повідомила, що запросила Зеленського відвідати Словаччину з офіційним візитом.