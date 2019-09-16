Останні заяви Києва стосовно Донбасу свідчать про необхідність ретельної підготовки саміту "нормандської четвірки", - Пєсков

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив журналістам прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.
"Такі заяви наголошують на необхідності ретельної підготовки саміту, щоб він був результативним", - сказав Пєсков, додавши, що в Москві знайомі з позицією Києва з питання врегулювання на Донбасі.
Пєсков зазначив також, що конкретних термінів проведення саміту немає.
За його словами, наразі здійснюються контакти, "щоб прояснити продуктивність саміту".
На запитання, чи є у Кремля "червоні лінії", які могли б перешкодити саміту, Пєсков сказав, що вони є "у всіх підписантів Мінських угод" і вони "випливають із цих домовленостей".