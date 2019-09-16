"Коли не працює система, працює нація", - волонтерка Однорог про вбивство бойовика "ДНР" Джумаєва

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці у Facebook написала волонтерка з Маріуполя Галина Однорог.

"Сьогодні у нас, в Маріуполі, сталась надзвичайна подія. Вбито бойовика Джумаєва , який був "випущен нашим судом под домашний арест". Коли не працює система, працює нація !!! Це був мій особистий ворог! Коли його звільнили вперше українські судді, для мене як військового волонтера це був шок! Впродовж останнього року ми робили все задля того, щоб вбивця наших "кіборгів " поніс відповідальне покарання", - зазначила волонтерка.

"Але система працює інакше. Після того, як його звільнили під домашній арешт, ми написали лист до Адміністрації Президента України з проханням внести доповнення в рішення Конституційного суду від 24.06. 2019. Але, на жаль, і досі відповіді не отримали. Тож маємо те, що маємо! І як би це страшно не звучало, але я хочу подякувати тим, хто це зробив. Бо до мене особисто надходили погрози від нього, від його мами, і мені було небезпечно знаходитись поруч з вбивцею наших "кіборгів" в одному місті. Мабуть, треба суддям думати, кого і куди вони відпускають. Не все можна купити за гроші! Пам'ятаємо!!! Не пробачимо!!!" - резюмувала Однорог.

Нагадаємо, в понеділок, 16 вересня, в Маріуполі Донецької області знайдено мертвим одного з найманців РФ, якого 9 вересня суд відпустив під домашній арешт.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Убито бойовика "ДНР" Джумаєва, звільненого судом у Маріуполі. ФОТОрепортаж

Роман Джумаєв воював на боці бойовиків у бандформуванні "П'ятнашка": восени 2014 року - під Донецьким аеропортом, взимку 2015 року - у Дебальцевому.

Після цього маріуполець Джумаєв втік до Білорусі, де роздавав місцевим журналістам хвалькуваті інтерв'ю, в яких розповідав про свої "подвиги", а коли в Білорусі почали порушувати питання про депортацію бойовика, змушений був повернутися в Україну.

Джумаєва було затримано 18 вересня 2017 року у Мар'їнському районі, коли спробував перетнути лінію розмежування з боку ОРДЛО.

4 січня 2018 року кримінальне провадження за обвинуваченням Джумаева було передано в Мар'їнський районний суд Донецької області, а вже 3 травня 2018 року цей суд відпустив бойовика під домашній арешт.

Повторно бойовика затримали вже в грудні минулого року (за напад на поліцейського). Тільки після цього бойовику знову визначили запобіжний захід - утримання під вартою.

13 серпня Маріупольський суд відпустив під домашній арешт двох найманців "ДНР", які брали участь у штурмі Донецького аеропорту і обстрілах Мар'їнки. Одним з них був Джумаєв.