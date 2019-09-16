Україна зацікавлена ​​у співпраці зі Словаччиною у сферах контролю на кордоні та трудової міграції, - Зеленський

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на брифінгу після зустрічі з президентом Словаччини Зузаною Чапутовою, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

"Ми очікуємо, що наші словацькі партнери прискорять підготовку до підписання важливих двосторонніх угод: щодо спільного контролю на українсько-словацькому кордоні та щодо відновлення повноцінного функціонування аеропорту "Ужгород", – сказав Зеленський.

Сторони окремо обговорили тему підготовки двосторонньої Угоди про працевлаштування та співробітництво у сфері трудової міграції.

Зеленський зазначив, що у нього дуже хороші враження після зустрічі з президентом Словаччини Зузаною Чапутовою: "Вона має європейське бачення майбутнього, вірить у цінності ліберальної демократії та добре розуміє, що безпека та мир в Україні – це безпека й мир у Європі".

Зі свого боку Чапутова повідомила, що запросила президента України відвідати Словаччину з офіційним візитом.

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