Убивство бойовика "ДНР" Джумаєва в Маріуполі: поліція розшукує стрільця

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт поліції Донеччини.

"Про постріли у квартирі багатоповерхівки до поліції повідомила сусідка. На місце було спрямовано слідчо-оперативну групу. У тамбурі було виявлено тіло чоловіка з вогнепальним пораненням. Попередньо встановлено, що близько 11.30 невідомі подзвонили у двері потерпілого, а коли той відчинив – застрелили. Попередня правова кваліфікація події – ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Відомо, що потерпілий притягувався до відповідальності за участь у незаконних збройних формуваннях. Обставини вбивства встановлюються. Співробітники місцевої поліції та обласного главку вживають заходів щодо встановлення і затримання підозрюваного", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Убито бойовика "ДНР" Джумаєва, звільненого судом у Маріуполі. ФОТОрепортаж

Прикмети зловмисника:

- вік 30-40 років

- зріст приблизно 180 см

- тілобудова середня спортивна

- одягнений у чорні штани та чорну футболку

"Якщо ви маєте будь-яку інформацію про подію або підозрюваного, повідомляйте за телефоном 102", - закликали в поліції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Коли не працює система, працює нація", - волонтерка Однорог про вбивство бойовика "ДНР" Джумаєва

Нагадаємо, в понеділок, 16 вересня, в Маріуполі Донецької області знайдено мертвим одного з найманців РФ, якого 9 вересня суд відпустив під домашній арешт.

Роман Джумаєв воював на боці бойовиків у бандформуванні "П'ятнашка": восени 2014 року - під Донецьким аеропортом, взимку 2015 року - у Дебальцевому.

Після цього маріуполець Джумаєв втік до Білорусі, де роздавав місцевим журналістам хвалькуваті інтерв'ю, в яких розповідав про свої "подвиги", а коли в Білорусі почали порушувати питання про депортацію бойовика, змушений був повернутися в Україну.

Джумаєва було затримано 18 вересня 2017 року у Мар'їнському районі, коли спробував перетнути лінію розмежування з боку ОРДЛО.

4 січня 2018 року кримінальне провадження за обвинуваченням Джумаева було передано в Мар'їнський районний суд Донецької області, а вже 3 травня 2018 року цей суд відпустив бойовика під домашній арешт.

Повторно бойовика затримали вже в грудні минулого року (за напад на поліцейського). Тільки після цього бойовику знову визначили запобіжний захід - утримання під вартою.

13 серпня Маріупольський суд відпустив під домашній арешт двох найманців "ДНР", які брали участь у штурмі Донецького аеропорту і обстрілах Мар'їнки. Одним з них був Джумаєв.