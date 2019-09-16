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16.09.19 20:02

ГПУ розсекретила декларації про доходи військових прокурорів

Керівництво Генеральної прокуратури зробили публічними декларації військових прокурорів.

ГПУ розсекретила декларації про доходи військових прокурорів

Про це повідомила пресслужба відомства, передає Цензор.НЕТ.

16 вересня заступник генерального прокурора - головний військовий прокурор Віктор Чумак скасував постанову про застосування заходів спеціальної безпеки від 31 березня 2017 року, згідно з яким була забезпечена конфіденційність даних деяких посадових осіб військової прокуратури.

Тепер інформація про майно військових прокурорів стане відкритою, і кожен громадянин матиме змогу ознайомитися з нею на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

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