ГПУ розсекретила декларації про доходи військових прокурорів

Про це повідомила пресслужба відомства, передає Цензор.НЕТ.

16 вересня заступник генерального прокурора - головний військовий прокурор Віктор Чумак скасував постанову про застосування заходів спеціальної безпеки від 31 березня 2017 року, згідно з яким була забезпечена конфіденційність даних деяких посадових осіб військової прокуратури.

Тепер інформація про майно військових прокурорів стане відкритою, і кожен громадянин матиме змогу ознайомитися з нею на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

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